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21:08, 4 апреля 2023Мир

Трампа привезли в суд

Арестованного экс-президента США Трампа привезли в суд

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп после ареста прибыл к зданию суда в Манхэттене. Об этом сообщает ТАСС.

Политика привезли сотрудники Службы маршалов США и Секретной службы США.

В ближайшее время Трампу будут предъявлены обвинения. В соответствии с американским законодательством, защита экс-президента попросит назначить залог, после этого обвиняемый покинет суд.

Комментируя свой арест, Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что ситуация кажется ему сюрреалистической. «Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA (Make America Great Again — предвыборный лозунг Трампа — прим. «Ленты.ру»)!» — заявил экс-президент.

Трампа могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

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Марина Совина
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