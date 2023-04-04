Украина разорвала отношения с Белоруссией еще в одной сфере

Украина разорвала соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере туризма

Правительство Украины в одностороннем порядке разорвало отношения с кабмином Белоруссии еще в одной сфере — туристической. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, его комментарий приводит ТАСС.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере туризма», — уведомил украинский политик.

Уточняется, что соглашение было заключено в Минске 16 февраля 2006 года.

Ранее в январе президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории обеих стран. Более того, в рамках соглашения разработана система информационного обмена между государствами о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также о пересечении российско-белорусских границ в пунктах пропуска.

