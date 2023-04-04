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13:43, 4 апреля 2023Спорт

Чемпионка ОИ из Польши оценила эффект от отсутствия россиян на Европейских играх

Анита Влодарчик заявила, что без россиян Европейские игры пройдут в духе честной борьбы

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик оценила отстранение россиян и белорусов от участия в Европейских играх 2023 года. Слова польской легкоатлетки приводит Inside The Games.

По мнению спортсменки, решение будет иметь положительный эффект. «Важно, чтобы спортсмены из России и Белоруссии не приехали в Польшу соревноваться, благодаря этому Европейские игры пройдут в духе честной борьбы, спокойствия и мира», — заявила Влодарчик.

Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Соревнования примет Краков.

16 октября прошлого года стало известно решение Европейского олимпийского комитета по допуску сборных России и Белоруссии к турниру. «Дам предельно ясный ответ: в нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», — заявил президент организации Спирос Капралос.

Алексей Гусев
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