Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
0:0
1-й тайм
live
Спартак М
Фонбет Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Анна-Лена Фридзам
Сегодня
18:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Чарльстон
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Лейла Фернандес
Сегодня
21:00 (Мск)
Евгения Родина
Чарльстон
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
16:14, 4 апреля 2023Спорт

Украинка-призер ОИ отреагировала на допуск россиян к Уимблдону

Призер ОИ украинка Элина Свитолина призвала уважать решение о допуске россиян к Уимблдону

Фото: : Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Бронзовый призер Олимпиады в женском одиночном разряде Элина Свитолина отреагировала на допуск российских теннисистов к Уимблдону-2023. Украинка высказалась на канале Tennis Channel в YouTube.

«Это решение организаторов. Мы должны его уважать. Поэтому пришло время вернуться на корт и надрать кому-нибудь зад», — заявила Свитолина.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, назвала условия допуска российских и белорусских спортсменов на турнир. Среди них был пункт о том, что в соревнованиях не смогут принять участие теннисисты, получающие государственное финансирование, под которым понимается в том числе спонсорская поддержка со стороны компаний, находящихся под управлением властей России и Белоруссии.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне выступают в нейтральном статусе.

Помимо бронзы Игр-2020 в Токио, в активе Свитолиной 16 титулов на турнирах WTA. 28-летняя спортсменка 3 апреля провела первый матч с марта прошлого года. Теннисистка взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
Фитнес-эксперт раскрыла пользу изменения режима тренировок
81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе
В МИД назвали крахом отношения России и США
Кулеба встретился с Блинкеном
Крупнейшая страна Азии откроет в России авторизованные визовые центры
Российский губернатор попросил Путина вернуть в школы черчение
Под Москвой директор компании напал с ножницами на желающего уволиться работника
Бурунов раскрыл подробности съемок эксклюзивного шоу
Врач оценила риски отказа от молока для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.