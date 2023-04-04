Украинка-призер ОИ отреагировала на допуск россиян к Уимблдону

Призер ОИ украинка Элина Свитолина призвала уважать решение о допуске россиян к Уимблдону

Бронзовый призер Олимпиады в женском одиночном разряде Элина Свитолина отреагировала на допуск российских теннисистов к Уимблдону-2023. Украинка высказалась на канале Tennis Channel в YouTube.

«Это решение организаторов. Мы должны его уважать. Поэтому пришло время вернуться на корт и надрать кому-нибудь зад», — заявила Свитолина.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, назвала условия допуска российских и белорусских спортсменов на турнир. Среди них был пункт о том, что в соревнованиях не смогут принять участие теннисисты, получающие государственное финансирование, под которым понимается в том числе спонсорская поддержка со стороны компаний, находящихся под управлением властей России и Белоруссии.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне выступают в нейтральном статусе.

Помимо бронзы Игр-2020 в Токио, в активе Свитолиной 16 титулов на турнирах WTA. 28-летняя спортсменка 3 апреля провела первый матч с марта прошлого года. Теннисистка взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка.