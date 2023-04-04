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22:56, 4 апреля 2023Мир

Захарова рассказала о «казусе Трампа»

Захарова назвала «казус Трампа» новым термином в политико-дипломатическом словаре
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в политико-дипломатическом словаре появился новый термин — «казус Трампа». Об этом она написала в Telegram.

По словам Захаровой, этот термин означает предъявление уголовных обвинений властями США бывшему президенту, который имеет политические амбиции, «на фоне проведения белодомовским режимом замеров уровня демократии в независимых странах». Кроме того, он включает в себя многолетнее давление, которое оказывается на американского бизнесмена и политического деятеля, со стороны американских властей, «которые одновременно предъявляют претензии к суверенным странам по аналогичным поводам». Еще одним значением термина, по мнению Захаровой, является «политический цугцванг либерализма».

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Его арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене ранее 4 апреля. Сам политик заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения. На данный момент суд снял формальный арест с политика, и он покинул здание суда.

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Марина Совина
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