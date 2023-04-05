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12:22, 5 апреля 2023Силовые структуры

Уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна поступило в суд

В Бутырский суд поступило дело обвиняемого в насилии над дочерьми убитого Хачатуряна
Кристина и Ангелина Хачатурян

Кристина и Ангелина Хачатурян. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Бутырский суд Москвы поступило уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Предварительные слушания назначены на 17 апреля в 16:00.

Ранее стало известно, что следствие ужесточило обвинение и дополнительно вменило фигуранту умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В итоге Хачатуряна обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета»), пункту «б» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам»), статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних») Уголовного кодекса России. Уточняется, что из-за попытки суицида одной из дочерей один эпизод по статье 132 следствие квалифицировало пунктами «а» и «б».

Уголовное дело насчитывает более 20 томов.

3 сентября 2021 года сообщалось, что эксперты выявили у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна расстройство сексуального влечения по типу педофилии. Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.

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Екатерина Власова
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