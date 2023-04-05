Американский экс-президент Трамп останется под охраной Секретной службы США даже в тюрьме

Американский экс-президент Дональд Трамп останется под охраной Секретной службы США даже в случае применения к нему тюремного заключения. Это следует из принятого Штатами в 1965 году правового акта, сообщает РИА Новости.

Согласно американскому законодательству, за Секретной службой закреплена обязанность «защищать бывшего президента и его супругу пожизненно, если только они не откажутся от такой защиты».

Агентство указывает, что лишить Трампа такой привелегии можно только изменения самого закона. Даже находившись под угрозой импичмента, экс-президент все же остался на своем посту до официального завершения срока, поэтому ему пожизненного положены все преференции, надлежащие бывшему лидеру США.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура обвинила его в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.