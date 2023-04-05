Главу российского сельского поселения нашли мертвым в квартире

V1.ru: главу Манойлинского сельского поселения Литвиненко нашли мертвым в квартире

Главу Манойлинского сельского поселения Волгоградской области Сергея Литвиненко нашли мертвым в собственной квартире, по факту происшествия организовали проверку, сообщает российский портал V1.ru.

По информации издания, тело мужчины находилось на балконе. «Обстоятельства трагедии выясняются. Предварительно, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии», — отметил источник в правоохранительных органах.

Собеседник также указал, что следов насилия и других признаков криминального характера на теле главы поселка не обнаружили.

Многие коллеги считали Литвиненко ответственным руководителем. У погибшего остались дети, с женой он был разведен. Главой Манойлинского сельского поселения мужчина стал после избрания в сентябре 2013 года.

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