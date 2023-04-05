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03:40, 5 апреля 2023Мир

Трамп заявил о «катящихся в ад» США

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что США «катятся в ад»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна «катится в ад». Его выступление в Мар-а-Лаго после предъявления обвинений судом Нью-Йорка транслирует телеканал Fox News.

По словам Трампа, результаты выборов президента в 2020 году могли быть «в нашу пользу». «Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад», — констатировал он. Политик также заявил, что на данный момент происходит невиданное вмешательство в президентские выборы, запланированные на 2024 год.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура обвинила его в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.

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Марина Совина
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