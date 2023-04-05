Футбольного арбитра наказали за удар игрока коленом между ног
Мексиканского арбитра Фернандо Эрнандеса Гомеса наказали за удар игрока. Об этом сообщается на сайте Мексиканской федерации футбола (FMF).
Инцидент произошел 2 апреля в матче 13-го тура между «Америкой» и «Леоном» (2:2). Во время спора с игроками и вынесения предупреждений судья ударил футболиста «Леона» коленом между ног.
Позднее судья извинился за свое поведение, однако это не помогло ему избежать наказания — арбитра дисквалифицировали на 12 игр. Отмечается, что в случае повторного нарушения к специалисту могут применить более строгие санкции.
Ранее российского хоккейного арбитра Александра Черенкова дисквалифицировали до конца сезона-2022/2023. Во время встречи Открытого первенства Москвы, где выступали игроки 2006 года рождения, арбитры разнимали драку и судья сделал подножку одному из хоккеистов. В результате тот ударился головой об лед и получил травму.