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10:52, 5 апреля 2023Спорт

Футбольного арбитра наказали за удар игрока коленом между ног

Мексиканского арбитра дисквалифицировали на 12 игр за удар футболиста коленом между ног

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

Мексиканского арбитра Фернандо Эрнандеса Гомеса наказали за удар игрока. Об этом сообщается на сайте Мексиканской федерации футбола (FMF).

Инцидент произошел 2 апреля в матче 13-го тура между «Америкой» и «Леоном» (2:2). Во время спора с игроками и вынесения предупреждений судья ударил футболиста «Леона» коленом между ног.

Позднее судья извинился за свое поведение, однако это не помогло ему избежать наказания — арбитра дисквалифицировали на 12 игр. Отмечается, что в случае повторного нарушения к специалисту могут применить более строгие санкции.

Ранее российского хоккейного арбитра Александра Черенкова дисквалифицировали до конца сезона-2022/2023. Во время встречи Открытого первенства Москвы, где выступали игроки 2006 года рождения, арбитры разнимали драку и судья сделал подножку одному из хоккеистов. В результате тот ударился головой об лед и получил травму.

Дарья Коршунова
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