Раскрыты изменения в приемах ведения боев российской армии

Эксперт Леонков: в новые уставы российской армии могут войти подзабытые тактические приемы

В новые уставы российской армии могут войти подзабытые тактические приемы. Эту информацию «Известиям» раскрыл военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, речь идет о современном переосмыслении ранее использовавшихся приемов, в частности тактики ведения городских боев, но уже в современности, например с использованием квадрокоптеров.

«Скорее всего, будет упомянут разведывательно-огневой контур, нововведение по узлам связи, автоматизированным системам управления, методы борьбы с дронами, организация противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы», — уточнил специалист.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение «Известий», в котором со ссылкой на источники в Минобороны России утверждалось, что регламент действий российской армии изменят с учетом современных конфликтов.