США пригрозили ужесточением санкций незаконно задерживающим американцев странам

Блинкен: США хотят ужесточать санкции в отношении незаконно задерживающих их граждан стран

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона ужесточить санкции в отношении стран, которые, по мнению властей, незаконно задерживают американских граждан. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

«Даже в то время, когда мы взаимодействуем с целью возвращения людей на родину, мы также можем наращивать давление и санкции против тех, кто связан с незаконным, произвольным задержанием американских граждан», — пригрозил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее стало известно о намерении Госдепартамента Соединенных Штатов признать корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже, незаконно задержанным.

Американский журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. ФСБ подозревает его в сборе составляющих государственную тайну материалов о предприятии российской оборонной промышленности. Там сочли, что он действовал по заданию США.

