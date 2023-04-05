В США захотели признать арестованного в России журналиста незаконно задержанным

WSJ: на этой неделе Госдеп может признать журналиста Гершковича незаконно задержанным в РФ

Корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже, захотели признать незаконно задержанным. По словам источников газеты, где он работал, Госдепартамент США может принять соответствующее решение уже на этой неделе.

Если американский журналист получит такой статус, то его дело перейдет в ведение специального посланника президента Соединенных Штатов по делам заложников. По информации издания, признание также даст Госдепу «больше полномочий для оказания давления» на страну, удерживающую американца, позволит «усилить давление в СМИ» и «бороться за регулярный консульский доступ».

В понедельник, 3 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон упорно добивается выдачи Гершковича.

Корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге 30 марта. ФСБ подозревает его в сборе составляющих государственную тайну материалов о предприятии российской оборонной промышленности. Там сочли, что он действовал по заданию США.

В газете отвергли обвинения против Гершковича в шпионаже.