Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:10, 6 апреля 2023Мир

Блинкен снова попросил Лаврова обменять осужденного в России за шпионаж Уилана

Блинкен призвал Лаврова принять предложение по обмену осужденного в РФ за шпионаж Уилана
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе недавнего телефонного разговора принять предложения американской стороны по обмену осужденного за шпионаж в пользу Соединенных Штатов бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Трансляцию пресс-конференции вел Госдепартамент.

«Говоря о Поле Уилане, [у США] есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев», — отметил он.

По словам Блинкен, в разговоре с российским министром он повторил, что Москве «следует работать над этим предложением».

В марте Блинкен также утверждал, что просил главу МИД России принять предложение Вашингтона по обмену Уилана. Позже официальный представитель ведомства Мария Захарова это опровергла.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2018 году, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее американский президент Джо Байден отмечал, что хотел бы обменять Уилана, но российские власти отказали ему в этом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
На Украине озвучили условие для переговоров по Крыму
Лиса вывела на прогулку лисят в Москве и попала на видео
Китай примет решительные меры для наказания «сепаратистов Тайваня»
Bonduelle объявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»
Жительница Испании рассказала о курсах перед заведением питомца в стране
Россиянин отдохнул в санатории в Анапе и назвал его бомжатником
В США раскрыли реальную причину ареста Трампа
В России пообещали ассиметричный ответ на угрозы Запада
Блинкен снова попросил Лаврова обменять осужденного в России за шпионаж Уилана
В Польше заявили о «последствиях нацистской идеологии» у беженцев с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.