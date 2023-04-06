Блинкен снова попросил Лаврова обменять осужденного в России за шпионаж Уилана

Блинкен призвал Лаврова принять предложение по обмену осужденного в РФ за шпионаж Уилана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе недавнего телефонного разговора принять предложения американской стороны по обмену осужденного за шпионаж в пользу Соединенных Штатов бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Трансляцию пресс-конференции вел Госдепартамент.

«Говоря о Поле Уилане, [у США] есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев», — отметил он.

По словам Блинкен, в разговоре с российским министром он повторил, что Москве «следует работать над этим предложением».

В марте Блинкен также утверждал, что просил главу МИД России принять предложение Вашингтона по обмену Уилана. Позже официальный представитель ведомства Мария Захарова это опровергла.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2018 году, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее американский президент Джо Байден отмечал, что хотел бы обменять Уилана, но российские власти отказали ему в этом.

