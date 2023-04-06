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12:24, 6 апреля 2023Экономика

Швейцария лишит премий руководство банка Credit Suisse

Bloomberg: правительство Швейцарии лишило премий правление банка Credit Suisse

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Правительство Швейцарии распорядилось о лишении правления банка Credit Suisse невыплаченных премий за 2022 год, следует из заявления на сайте кабмина.

Топ-менеджерам первого и второго уровней бонусы выплатят в сокращенном объеме — их урежут на 50 и 25 процентов соответственно. Те же меры применят к премиям, которые будут начислены в текущем году до завершения поглощения банка его конкурентом — UBS. В общей сложности около тысячи сотрудников лишатся дополнительных выплат на сумму от 50 до 60 миллионов швейцарских франков (от 55,3 до 66,3 миллиона долларов). 

Власти также обязали Credit Suisse рассмотреть возможность возвращения руководством уже выплаченных премий и сообщить о своем решении Минфину и финансовому регулятору Finma. 

Как объясняет Bloomberg, правительство Швейцарии имеет право применять в отношении крупного банка санкции, связанные с оплатой труда, если он получает государственную помощь. Акционеры Credit Suisse ранее выражали свое недовольство несоответствием между суммой бонусов руководства и объемом прибыли банка.

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В начале 2023 года Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком клиентских средств. Сначала банк пытался справиться с проблемами самостоятельно, обратившись в местный ЦБ за кредитом, но позже стало ясно, что кризис требует более радикальных решений. В марте Credit Suisse согласился выкупить крупнейший банк страны — UBS.

Чтобы помочь UBS успешно пройти слияние, швейцарский ЦБ пообещал выделить ему 100 миллиардов франков (108 миллиардов долларов). Кроме того, UBS получил от правительства Швейцарии гарантии на 9 миллиардов франков (9,9 миллиарда долларов) на покрытие возможных убытков от поглощения. 

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Софья Ермакова
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