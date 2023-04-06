Менеджер Александра Емельяненко прокомментировал инцидент с бойцом в аэропорту

Менеджер Емельяненко Бурчак заявил, что боец извиняется за инцидент в аэропорту Кольцово

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал инцидент со спортсменом в аэропорту Кольцово. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Александр подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет», — заявил Бурчак. Он добавил, что у правоохранительных органов нет претензий к бойцу.

Ранее 6 апреля стало известно, что из-за поведения Емельяненко задержали рейс Екатеринбург — Москва. Спортсмен помочился в помещении. А после того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, боец нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину.

На счету 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.