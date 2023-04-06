Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
0:2
Завершен
Анна Калинская
Чарльстон
Юлия Грабер
0:2
Завершен
Екатерина Александрова
Чарльстон
Краснодар
1:1
Завершен
Ростов
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Бернарда Пера
0:1
2-й сет
live
Дарья Касаткина
Чарльстон
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:45, 6 апреля 2023Спорт

Менеджер Александра Емельяненко прокомментировал инцидент с бойцом в аэропорту

Менеджер Емельяненко Бурчак заявил, что боец извиняется за инцидент в аэропорту Кольцово
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал инцидент со спортсменом в аэропорту Кольцово. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Александр подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет», — заявил Бурчак. Он добавил, что у правоохранительных органов нет претензий к бойцу.

Ранее 6 апреля стало известно, что из-за поведения Емельяненко задержали рейс ЕкатеринбургМосква. Спортсмен помочился в помещении. А после того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, боец нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину.

На счету 41-летнего Александра Емельяненко в ММА 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
Стало известно о попытках ВСУ отбросить «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске
Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC
Назван годовой объем торговли между Россией и Белоруссией
Менеджер Александра Емельяненко прокомментировал инцидент с бойцом в аэропорту
Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать
Стала известна реакция организма Берлускони на лечение рака крови
Глава Минпросвещения прояснил ситуацию с черчением в школах
Раскрыты детали переговоров стран НАТО по Украине
Пушилин заявил о попытках ВСУ сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.