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12:26, 6 апреля 2023Экономика

Евро стал дороже 88 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Курс евро на Мосбирже превысил 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:06 по московскому времени европейская валюта прибавила 71 копейку и торговалась по 88,005 рубля. Параллельно стоимость доллара достигла 80,6 рубля. Несколькими часами ранее американская валюта пробила отметку в 80 рублей впервые с 18 апреля 2022-го.

Курс доллара от TradingView

Как отмечают аналитики, давление на рубль происходит на фоне завершения налогового периода в марте. Также по-прежнему на рубль влияют соотношение экспорта и импорта в денежном выражении и санкции в отношении российской нефти. Проявляют себя и большие скидки, с которыми продается российская нефть Urals, накопленный дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и резкое увеличение расходов.

Накануне «Ведомости» сообщали, что власти резко ухудшили прогноз по среднему курсу рубля на 2023 год — с 68,3 до 77 рублей за доллар. Один из собеседников газеты объяснил ослабление рубля низким уровнем продажи валюты экспортерами, выводом средств населением, а также продажей бизнеса в России иностранными компаниями, которые меняют рубли на валюты для вывода в свои юрисдикции. По словам другого источника, на курс рубля сильно влияет существенное падение долларовой ликвидности на рынке. По его словам, курс доллара к рублю сейчас фактически нерепрезентативен.

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Софья Ермакова
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