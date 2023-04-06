На Украине допустили быстрое обучение пилотов управлению F-16

Командующий ВВС Украины Голубцов: пилоты страны могут освоить F-16 быстрее, чем ожидалось

Как показали испытания в США, украинские пилоты могут освоить американские многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16 значительно быстрее ожидаемых сроков. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) Украины.

Так, командующий ВВС страны генерал Сергей Голубцов заявил, что два украинских пилота, отправленные на обучение в США, получили высокие оценки за свои навыки. По его словам, американская сторона допустила, что программа переподготовки украинских пилотов для обучения управлению современными истребителями F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами обучения пилотов.

«Мы верили, что наши летчики покажут свой уровень [мастерства], и это действительно произошло», — цитирует Голубцова телеканал. При этом журналисты подчеркивают, что США или другие страны, оказывающие военную поддержку Украине, пока не давали согласие на отправку истребителей F-16, несмотря на запрос Киева.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к партнерам Киева и призвал поставить Украине истребители F-16.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди вновь подтвердил, что Пентагон не будет сейчас передавать Украине американские истребители F-16. По его словам, эта процедура была бы затратной и нецелесообразной.