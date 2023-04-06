Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:43, 6 апреля 2023Ценности

Гагарина снялась в бикини на фоне слухов о приеме препарата для похудения

Певица Полина Гагарина показала фигуру в бикини на фоне слухов о приеме «Оземпика»

Фото: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина снялась в бикини на фоне слухов о приеме препарата для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором она позирует в разноцветном раздельном купальнике среди пальм, показывая свою подтянутую фигуру. На размещенном кадре видно, что изделие выполнено из вязаной ткани и оформлено аппликациями в виде звезды и солнца. Ее образ дополняют очки с солнцезащитными линзами круглой формы.

Ранее один из фанатов знаменитости усомнился в том, что Гагарина поддерживает форму исключительно за счет спорта. Он заявил, что артистка прибегала к приему «Оземпика», который предназначен для людей с сахарным диабетом. В свою очередь, артистка ответила, что вопрос по поводу упомянутого препарата является для нее волнующим. «Сейчас стало очень модным обращаться к "волшебной таблетке", чтобы похудеть. Друзья, я не перестану говорить о том, как это опасно!» — отметила звезда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Прокурор потребовал 25 лет для Кара-Мурзы за госизмену
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
Бизнесмена застрелили на улице в российском городе
Бездомная завела блог о макияже и начала зарабатывать миллион рублей в месяц
В Казахстане опровергли информацию об отправке военной техники в Россию
Названы самые желанные направления для летнего отдыха россиян
Психолог назвала отличия серьезно настроенного ухажера от бредкрамбера
Ведущая Первого канала раскрыла отношение к критике в свой адрес
США отправят Киеву экспериментальное оружие для борьбы с БПЛА
США проведут учения в Европе совместно с 25 странами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.