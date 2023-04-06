Россиянин поделился фото редкой монеты в «Одноклассниках» и попал под статью

Россиянин поделился фото редкой немецкой монеты в «Одноклассниках» и попал под статью

Житель Саратовской области поделился фото редкой монеты в социальной сети «Одноклассники» и попал под статью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

35-летний Валерий создал на платформе закрытое сообщество для людей, увлекающихся нумизматикой (коллекционированием монет). На данный момент в группе состоит более 50 тысяч человек.

В один день россиянин опубликовал фото немецкой монеты, которая была выпущена в 1938 году. На ней был изображение орел, держащий в лапах венок со свастикой. Отмечается, что кто-то из подписчиков пожаловался на данный снимок. При экспертизе было установлено, что монета попадает под закон о пропаганде нацистской символики. На данный момент полиция составила на нумизмата административный протокол. В связи с этим мужчине грозит штраф или арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчины украли у подростка кроссовки бренда Nike SB Low в редкой расцветке «желтый медведь». Известно, что стоимость подобной модели в некоторых магазинах варьируется от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.