Создан полумиллиметровый органоид сердца из стволовых клеток
Ученые из Мюнхенского технического университета (TUM) создали полумиллиметровый органоид сердца из стволовых клеток человека. Крошечная модель органа позволит облегчить многие исследования. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Biotechnology и Nature Communications.
Модель была основана на базе 35 тысяч плюрипотентных стволовых клеток, которые закрутили в сферу в центрифуге. Затем специалисты в течение нескольких недель добавляли различные сигнальные молекулы в культуру клеток. Таким образом были сымитированы сигнальные пути в организме, которые регулируют программу развития сердца. Полученные органоиды оказались размером примерно в полмиллиметра. Хотя они и не способны перекачивать кровь, при стимуляции электрическим током модели сокращаются подобно камерам настоящего сердца.
Команда стала первой в мире, которой удалось создать органоид как из клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов), так и из клеток внешнего слоя сердечной стенки (эпикард). Исследователи уже подали заявку на патент.
Параллельно были совершены первые открытия: анализ отдельных клеток модели показал, что клетки-предшественники образуются примерно на седьмой день развития органоида. После чего из клеток формируется эпикард. Авторы считают, что эти клетки также существуют в организме человека как минимум в течение нескольких дней. Новые данные дают понимание того, почему сердце плода в утробе матери может восстанавливаться само по себе, а у взрослых людей — нет.