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21:47, 6 апреля 2023Спорт

Овечкин высказался о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Овечкин выразил уверенность в том, что в следующем сезоне Вашингтон выступит лучше
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Tommy Gilliga / Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталс», россиянин Александр Овечкин высказался о непопадании команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые за девять лет. Его слова приводит The Hochey News.

«Оставшиеся пять игр будут тяжелыми психологически, потому что по сути мы будем играть впустую. Но мы все профессионалы, мы все понимаем, что нам нужно играть для фанатов и для вас [журналистов]», — заявил Овечкин. Он выразил уверенность в том, что в следующем сезоне команда выступит лучше.

5 апреля столичный клуб лишился шансов на выход в плей-офф. «Вашингтон» не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля. Серия плей-офф начнется 18 апреля. Гарантировали участие в ней «Каролина Харрикейнс», «Нью-Джерси Дэвилс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинc», «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Восточной конференции, а также «Даллас Старс», «Миннесота Уайлд», действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш», «Вегас Голден Найтс», «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс» в Западной конференции.

Ксения Курашкина
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Овечкин высказался о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
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