Звезда «Уральских пельменей» показала проект за кадром

Артистка «Уральских пельменей» Илана показала на видео репетицию коллектива

Участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана (также известна как Илана Юрьева, настоящая фамилия — Дылдина) показала на видео, что происходит за кадром шоу. Ролик, в котором она продемонстрировала закулисье съемок, опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На видео звезда шоу запечатлела репетицию коллектива. На кадрах, снятых в закрытом помещении, участник «Уральских пельменей» Дмитрий Брекотин, держа в руке листы сценария, с экспрессией изображает своего персонажа. Другие артисты коллектива смеются. «Репетиции полным ходом», — подписала видео Илана.

Ранее участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков признался, что артисты проекта в какой-то мере устали друг от друга за годы совместной работы. По его словам, вне гастролей и съемок звезды шоу стараются отдыхать от товарищей по коллективу.

Перед этим Илана пожаловалась на надоедающую ей особенность жизни артиста. Артистка призналась, что ей не нравятся долгие поездки на автобусах на гастролях.