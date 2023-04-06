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12:25, 6 апреля 2023Бывший СССР

Кремль пообещал следить за словами Зеленского о границе Украины и Польши

Песков призвал разъяснить слова Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кремль будет и дальше следить за словами украинского лидера Владимира Зеленского о границах между Украиной и Польшей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей и, например, что больше не будет украинского языка, а будет польский язык, мы такие прецеденты видели по соседству от Украины. Вряд ли это можно как-то понять», — сказал он, комментируя заявление Зеленского о том, что между Украиной и Польшей могут исчезнуть границы.

Представитель Кремля в этой связи пообещал следить за словами украинского лидера, чтобы понять его план.

Зеленский на встрече с коллегой из Польши Анджеем Дудой заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. Польский лидер, в свою очередь, вручил Зеленскому высшую награду Польши, орден Белого орла. Дуда уточнил, что украинский президент получил ее за углубление отношений между государствами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Польша занимается ползучим освоением территорий Украины.

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Алина Гончарова
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