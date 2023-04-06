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15:07, 6 апреля 2023Спорт

Первая ракетка мира высказалась об участии россиян в турнирах

Первая ракетка мира Швентек посчитала отстранение российских теннисистов несправедливым

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Первая ракетка мира Ига Швентек высказалась об участии россиян в международных турнирах. Ее слова приводит BBC.

«Отстранение рассматривалось в начале, теннис не пошел по этому пути. Сейчас отстранение было бы довольно несправедливым по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что это решение должно было быть принято год назад», — заявила польская теннисистка. Швентек посчитала, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) могли бы сделать больше, чтобы улучшить напряженную атмосферу в раздевалках.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, назвала условия допуска российских и белорусских спортсменов на турнир. Среди них был пункт о том, что в соревнованиях не смогут принять участие теннисисты, получающие государственное финансирование, под которым понимается в том числе спонсорская поддержка со стороны компаний, находящихся под управлением властей России и Белоруссии.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании, из-за чего отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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