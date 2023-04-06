В США раскрыли реальную причину ареста Трампа

Телеведущий Карлсон: Трампа арестовали за составление конкуренции Байдену на выборах

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали за то, что он составляет конкуренцию нынешнему американскому лидеру Джо Байдену на грядущих выборах, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

По его словам, «совершенно очевидно», что произошло в здании суда в Манхэттене. «Это очевидно и для демократов <...> Если бы Дональд Трамп ушел в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет», — заявил он.

Карлсон также назвал арест политика «самым явным вмешательством в выборы в истории США». По его словам, бывшему главе Белого дома предъявили обвинения по 34 пунктам, однако, если разобраться в ситуации, то речь идет об одном преступлении, «в котором Трампа обвинили 34 раза».

Ранее прокуратура Манхэттена раскрыла суть обвинений против Трампа. Опубликованное ведомством обвинительное заключение состоит из 34 пунктов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Сам Трамп заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения.