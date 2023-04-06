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11:51, 6 апреля 2023Мир

МИД КНР призвал США и НАТО взять на себя ответственность за украинский кризис

МИД КНР заявил, что за украинский кризис должны нести ответственность США и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

За украинский кризис должны нести ответственность США и такие военные блоки, как НАТО. С таким призывом выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, упрекнув генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга за угрозы в адрес Китая в случае поставок Пекином оружия Москве, передает ТАСС.

«Если говорить об ответственности за проблему Украины, то полагаю, что ее должны взять на себя США и такие военные блоки, как НАТО. У Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него», — заявила дипломат.

Мао обратила внимание, что китайская сторона изначально выступала за мирные переговоры. «История в итоге рассудит, кто действительно занимал справедливую и правильную позицию», — заключила она.

Ранее Столтенберг заявил, что Китай ждут серьезные последствия, если Пекин решит предоставить оружие Москве. 21 марта генсек отметил, что у НАТО нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию. По его словам, Москва якобы запрашивала у Пекина соответствующую помощь, и сейчас эта инициатива находится на этапе рассмотрения.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не видят признаков того, что КНР помогает России летальным вооружением.

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Анжелика Бережная
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