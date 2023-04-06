В Госдуме высказались о разрешении США наносить удары по новым регионам России

Депутат Чепа: у Украины не осталось боеприпасов, которые не предоставлены странами НАТО

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не осталось ни средств, ни боеприпасов, которые не предоставлены странами НАТО, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру», комментируя разрешение со стороны США наносить удары по новым регионам России.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают в проведении военных действий за пределами Украины.

Ничего нового в этом мы не услышали Алексей Чепа депутат Госдумы

«На сегодняшний день у Украины уже нет ни средств, ни боеприпасов, которые были бы не натовскими. Они лишний раз подчеркивают, что разрешают наносить удары только по присоединенным территориям. Хотя в этом звучит лукавство», — заявил Чепа.

5 апреля президент России Владимир Путин заявил, что новые российские регионы необходимо как можно быстрее интегрировать в единое правовое пространство страны.

5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

