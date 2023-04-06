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13:22, 6 апреля 2023Россия

В Госдуме высказались о разрешении США наносить удары по новым регионам России

Депутат Чепа: у Украины не осталось боеприпасов, которые не предоставлены странами НАТО

Фото: Aaron Favila / AP

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не осталось ни средств, ни боеприпасов, которые не предоставлены странами НАТО, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру», комментируя разрешение со стороны США наносить удары по новым регионам России.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают в проведении военных действий за пределами Украины.

Ничего нового в этом мы не услышали

Алексей Чепадепутат Госдумы

«На сегодняшний день у Украины уже нет ни средств, ни боеприпасов, которые были бы не натовскими. Они лишний раз подчеркивают, что разрешают наносить удары только по присоединенным территориям. Хотя в этом звучит лукавство», — заявил Чепа.

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Варвара Кошечкина
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