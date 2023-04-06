Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 6 апреля 2023Россия

В ЛДПР раскрыли подробности создания политического алгоритма «Жириновский»

Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин: алгоритм «Жириновский» будет создан на основе интервью

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин раскрыл подробности создания политического алгоритма «Жириновский». В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что нейросеть будет создана на основе интервью и выступлений бывшего лидера партии Владимира Жириновского.

Ранее стало известно, что Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) намерена при помощи искусственного интеллекта создать политический алгоритм «Жириновский». Об этом сообщил председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Этот алгоритм или нейросеть "Жириновский" мы создадим на базе более чем 18 тысяч часов его интервью и выступление. За 30 с лишним лет он охватил в них большую часть тем. Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы сгенерировать его ответ на возможные новые вопросы», — сообщил Дюпин.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что разработкой алгоритма будут заниматься специалисты Университета мировых цивилизаций.

Задача этой нейросети исключительно просветительская — познакомить людей с наследием Жириновского. Мы выбрали для этого такую современную и привлекательную для молодежи форму

Александр Дюпин пресс-секретарь ЛДПР

На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти бывшего лидера ЛДПР открыли памятник в его честь. На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
После столкновения с силовиками в Ингушетии найдено тело боевика
20 украинских диверсантов пытались проникнуть в село под Брянском
Евро стал дороже 88 рублей
Песков назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на действия НАТО
Кремль пообещал следить за словами Зеленского о границе Украины и Польши
Швейцария лишит премий руководство банка Credit Suisse
Песков рассказал о долгом и содержательном общении Путина и Лукашенко
На Украине задержали требовавшую отсоединения Закарпатья блогершу
Москвич распылил перцовый баллончик в лицо пенсионеру в метро и попал на видео
Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.