В ЛДПР раскрыли подробности создания политического алгоритма «Жириновский»

Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин: алгоритм «Жириновский» будет создан на основе интервью

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин раскрыл подробности создания политического алгоритма «Жириновский». В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что нейросеть будет создана на основе интервью и выступлений бывшего лидера партии Владимира Жириновского.

Ранее стало известно, что Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) намерена при помощи искусственного интеллекта создать политический алгоритм «Жириновский». Об этом сообщил председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Этот алгоритм или нейросеть "Жириновский" мы создадим на базе более чем 18 тысяч часов его интервью и выступление. За 30 с лишним лет он охватил в них большую часть тем. Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы сгенерировать его ответ на возможные новые вопросы», — сообщил Дюпин.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что разработкой алгоритма будут заниматься специалисты Университета мировых цивилизаций.

Задача этой нейросети исключительно просветительская — познакомить людей с наследием Жириновского. Мы выбрали для этого такую современную и привлекательную для молодежи форму Александр Дюпин пресс-секретарь ЛДПР

На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти бывшего лидера ЛДПР открыли памятник в его честь. На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

