Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 7 апреля 2023Россия

12-летний российский школьник с особенностями развития пропал во время прогулки

В Ярославле 12-летний школьник с особенностями развития пропал во время прогулки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ярославле 12-летний школьник с особенностями развития пропал во время прогулки. Об этом сообщает российский портал 76.ru.

По информации издания, мальчик ушел из дома в Дзержинском районе и не возвращался около суток. К поискам несовершеннолетнего подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Одна из горожанок рассказала, что видела похожего ребенка на автобусной остановке на улице Урицкого в компании сверстников.

Пропавшему мальчику на вид 9 лет, его рост 135 сантиметров. Ребенок худощавого телосложения, у него светло-русые волосы. Мальчик был одет в шапку в полоску бежевого, белого и красного цветов, темно-зеленую короткую куртку, черные брюки и кроссовки. При себе у школьника был черный рюкзак с изображением футбольного мяча.

В феврале сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивали восьмилетнего школьника, пропавшего на прогулке. Подчеркивалось, что в последний раз ребенка видели в одном из городских магазинов в сопровождении двух взрослых мужчин.

До этого в Краснокаменске нашли живым пропавшего десятилетнего учащегося. Удалось выяснить, что мальчик ночевал у друзей, а днем бродил по улицам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Значимость утечки секретных документов Пентагона по конфликту на Украине оценили
Один из напавших на силовиков в Ингушетии боевиков сдался
Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Сочи
Воспитанник «Зенита» сравнил футбол в России и США
Российский пятиклассник пришел в школу и получил удар током
США передавали ВСУ координаты для убийства российских генералов
Российская стилистка назвала самый модный аксессуар весны и лета
Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру
Вооруженный пистолетом мужчина попытался проникнуть на территорию Минобороны
Россиянин решил расплатиться с таксистом ударом ножа в голову и получил 7,5 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.