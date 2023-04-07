12-летний российский школьник с особенностями развития пропал во время прогулки

В Ярославле 12-летний школьник с особенностями развития пропал во время прогулки

В Ярославле 12-летний школьник с особенностями развития пропал во время прогулки. Об этом сообщает российский портал 76.ru.

По информации издания, мальчик ушел из дома в Дзержинском районе и не возвращался около суток. К поискам несовершеннолетнего подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Одна из горожанок рассказала, что видела похожего ребенка на автобусной остановке на улице Урицкого в компании сверстников.

Пропавшему мальчику на вид 9 лет, его рост 135 сантиметров. Ребенок худощавого телосложения, у него светло-русые волосы. Мальчик был одет в шапку в полоску бежевого, белого и красного цветов, темно-зеленую короткую куртку, черные брюки и кроссовки. При себе у школьника был черный рюкзак с изображением футбольного мяча.

В феврале сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивали восьмилетнего школьника, пропавшего на прогулке. Подчеркивалось, что в последний раз ребенка видели в одном из городских магазинов в сопровождении двух взрослых мужчин.

До этого в Краснокаменске нашли живым пропавшего десятилетнего учащегося. Удалось выяснить, что мальчик ночевал у друзей, а днем бродил по улицам.