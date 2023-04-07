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16:58, 7 апреля 2023Наука и техника

Найден снижающий риск заражения половыми инфекциями препарат

Антибиотик доксициклин снизил риск ИППП у живущих с ВИЧ-больными почти на 70 процентов

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) и Университета Вашингтона в Сиэтле нашли препарат, который снизил риск заражения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), почти на 70 процентов при приеме в течение 72 часов после незащищенного полового акта у лиц в группе риска. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие 500 взрослых человек, зараженных гонореей, хламидиозом или ранним сифилисом. Из них 327 пациентов принимали препараты для профилактики ВИЧ, поскольку жили с инфицированным вирусом партнером, а 174 участника были больны ВИЧ.

Всех испытуемых случайно разделили на группы, где они либо получали стандартную медицинскую помощь, либо принимали антибиотик доксициклин с замедленным высвобождением вещества в дозе 200 миллиграммов: в идеале в течение 24 часов, но не позднее 72 часов после полового акта без презерватива. Участников каждые три месяца оценивали на предмет соблюдения режима приема лекарств и побочных эффектов, а также тестировали на ИППП.

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Среди группы с программой профилактики от ВИЧ по крайней мере одна или несколько ИППП были диагностированы в 10,7 процентах случаев по сравнению с 31,9 процентами в рамках группы стандартной медицинской помощи. Среди испытуемых, живущих с ВИЧ, одна или несколько ИППП были зафиксированы в 11,8 процентах случаев в группе с доксициклином по сравнению с 30,5 процентами в группе стандартной медицинской помощи. Наиболее часто диагностируемой инфекцией стала гонорея. Общая заболеваемость гонореей, хламидиозом и сифилисом была на две трети ниже при постконтактной терапии доксициклином, чем при традиционных мерах.

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Елена Апазиди
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