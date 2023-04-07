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12:49, 7 апреля 2023Мир

Лавров сравнил антироссийские действия Запада с политикой Гитлера

Лавров сравнил поддержку Западом нацистских идей на Украине с политикой Гитлера

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Страны Запада давно готовили Украину к тому, чтобы она стала реальной угрозой для безопасности России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат сравнил антироссийскую политику западных государств с действиями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

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Виктория Кондратьева
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