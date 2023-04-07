Венесуэла второй после России присоединится к китайскому лунному проекту

Венесуэла второй после России присоединится к проекту Китая по созданию станции на Луне

Венесуэла второй после России присоединится к китайскому проекту Международной лунной исследовательской станции, которую в начале 2023 года планируется построить на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что в марте исполнительный директор Боливарианского агентства по космической деятельности Марглад Бенкомо посетил в Китае Лабораторию исследования дальнего космоса, где провел встречу с одним из ее руководителей Ву Яньхуа.

На мероприятии Бенкомо заявил, что Венесуэла готова как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании между Китаем и Венесуэлой для совместного продвижения строительства международных лунных исследовательских станций.

SpaceNews напоминает, что дорожную карту по этому же проекту Китай и Россия утвердили в 2021 году. Согласно изданию, китайский проект развивается параллельно американской программе Artemis, в которую США приглашают своих партнеров и союзников.

По словам эксперта Виктории Самсон, сотрудничество Китая и Венесуэлы в космосе длится не один год, поскольку Пекин построил для Каракаса несколько спутников. Тем не менее, по ее оценке, участие Венесуэлы в китайском проекте носит символический характер.

В апреле SpaceNews со ссылкой на организованную НАСА пресс-конференцию сообщило, что первой женщиной-американкой, которая в рамках миссии Artemis 2 совершит облет Луны, станет Кристина Куч, тогда как первым афроамериканцем, который сделает это же, — Виктор Гловер.