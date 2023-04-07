Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:36, 7 апреля 2023Забота о себе

Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет привлекательной фигуры

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что не придерживается строгой диеты

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Американская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что не придерживается строгой диеты и позволяет себе выпить бокал вина по вечерам. Привычки, которые помогают сохранить привлекательную фигуру, звезда Marvel раскрыла в подкасте Him&Her, выходящем на Dear Media.

Исполнительница «Черной вдовы» призналась, что у нее, как и у других знакомых ей голливудских знаменитостей, нет особого секрета здоровья и хорошего самочувствия. «Лично я думаю, что мне помогают оставаться в здравом уме физические нагрузки, я тренируюсь так часто, как это возможно», — рассказала 38-летняя артистка.

По словам Йоханссон, она занимается спортом пять раз в неделю, если работает над фильмом, и два-три раза — в перерывах между съемками. Она рассказала, что сейчас ее любимая активность — пилатес, хотя еще пару лет назад девушка отдавала предпочтение силовым тренировкам. Йоханссон вспомнила, что во время съемок «Мстители: Финал» в 2019 году она начинала каждый день в шесть утра с отжиманий с утяжелением и становой тяги с весом 110 килограммов.

Материалы по теме:
Одержимая страстью Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Одержимая страстьюСлежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
7 октября 2020
Тело как месть Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
Тело как местьЗачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
30 июля 2017

Актриса добавила, что не соблюдает диеты и нарушает некоторые правила здорового питания. «Я ем слишком поздно. Люблю выпить бокал вина в конце дня. И я не смогу придерживаться какой-то сумасшедшей диеты, если только кто-нибудь не будет мне готовить», — призналась актриса. Она отметила, что непостоянный график сна и питания связан с тем, что она воспитывает двоих детей, младшему из которых еще нет и двух лет.

Ранее 53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес назвала главное правило сохранения молодости и красоты. По ее словам, хорошее самочувствие ей помогает сохранять строгий распорядок дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Стали известны условия содержания обвиняемой в теракте Дарьи Треповой в СИЗО
Закрыто дело о хищении миллиардов рублей сообщниками осужденного офицера ФСБ
Российское «Одинцово» с «Калибрами» порешает задачи вблизи Британии
В российском регионе нашли 100-килограммовую авиабомбу
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет привлекательной фигуры
Испугавшаяся за свою жизнь соседка пожаловалась на жену Малинина в полицию
Белоруссия усилила меры безопасности в приграничных районах
Маск высказался о звонке пранкеров Вована и Лексуса Олланду
Назван парфюмерный тренд весны и лета-2023
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.