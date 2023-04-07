Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет привлекательной фигуры

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что не придерживается строгой диеты

Американская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что не придерживается строгой диеты и позволяет себе выпить бокал вина по вечерам. Привычки, которые помогают сохранить привлекательную фигуру, звезда Marvel раскрыла в подкасте Him&Her, выходящем на Dear Media.

Исполнительница «Черной вдовы» призналась, что у нее, как и у других знакомых ей голливудских знаменитостей, нет особого секрета здоровья и хорошего самочувствия. «Лично я думаю, что мне помогают оставаться в здравом уме физические нагрузки, я тренируюсь так часто, как это возможно», — рассказала 38-летняя артистка.

По словам Йоханссон, она занимается спортом пять раз в неделю, если работает над фильмом, и два-три раза — в перерывах между съемками. Она рассказала, что сейчас ее любимая активность — пилатес, хотя еще пару лет назад девушка отдавала предпочтение силовым тренировкам. Йоханссон вспомнила, что во время съемок «Мстители: Финал» в 2019 году она начинала каждый день в шесть утра с отжиманий с утяжелением и становой тяги с весом 110 килограммов.

Актриса добавила, что не соблюдает диеты и нарушает некоторые правила здорового питания. «Я ем слишком поздно. Люблю выпить бокал вина в конце дня. И я не смогу придерживаться какой-то сумасшедшей диеты, если только кто-нибудь не будет мне готовить», — призналась актриса. Она отметила, что непостоянный график сна и питания связан с тем, что она воспитывает двоих детей, младшему из которых еще нет и двух лет.

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