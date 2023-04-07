В Кремле прокомментировали идею всеобщего отказа от ядерного оружия

Песков: договоренности о полном отказе от ядерного оружия вряд ли удастся достичь

Международное сообщество вряд ли готово к полной ликвидации ядерного оружия. Такое мнение высказал в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Для всеобщего ядерного разоружения необходим единый консенсус, отметил Песков. Он усомнился в возможности достижения подобных договоренностей. «Вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все ядерное оружие нужно «свезти в одну кучу и уничтожить».

Ранее в Кремле прокомментировали размещение ядерного оружия на территории Белоруссии. Дмитрий Песков пояснил, что действия Москвы являются реакцией российского руководства на приближение военного блока НАТО к границам России.