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12:54, 7 апреля 2023Россия

В Кремле прокомментировали идею всеобщего отказа от ядерного оружия

Песков: договоренности о полном отказе от ядерного оружия вряд ли удастся достичь

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Международное сообщество вряд ли готово к полной ликвидации ядерного оружия. Такое мнение высказал в общении с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Для всеобщего ядерного разоружения необходим единый консенсус, отметил Песков. Он усомнился в возможности достижения подобных договоренностей. «Вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все ядерное оружие нужно «свезти в одну кучу и уничтожить».

Ранее в Кремле прокомментировали размещение ядерного оружия на территории Белоруссии. Дмитрий Песков пояснил, что действия Москвы являются реакцией российского руководства на приближение военного блока НАТО к границам России.

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Алан Босиков
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