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14:55, 7 апреля 2023Мир

В Польше осквернили памятник Папе Римскому

В Польше осквернили памятник Иоанну Павлу II после выхода фильма о сокрытии педофилии

Кадр: видео Sekret Mnicha / YouTube

В Польше осквернили памятник бывшему Папе Римскому Иоанну Павлу II после выхода скандального фильма о сокрытии педофилии в католической церкви. Об этом сообщает RMF FM.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля. Жители Лодзи, идя к мессе, увидели, что памятник Иоанну Павлу II, стоящий перед базиликой собора, осквернен. Руки фигуры были выкрашены в красный цвет, лицо — в желтый, а на гранитном постаменте написано maxima culpa («величайшая вина» — формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века — прим. «Ленты.ру»).

Канонизированный польский понтифик умер в 2005 году. Папство Иоанна стало доминирующей темой в Польше после скандального документального фильма, показанного американской телекомпанией TVN. В нем утверждалось, что папа, будучи еще кардиналом в Кракове, защищал священников, обвиняемых в сексуальных домогательствах по отношению к детям.

МИД Польши вызвал посла США Марка Бжезинского из-за этого фильма, «ведущего к расколу в стране». В ведомстве не указали, о каком именно телеканале идет речь, однако отметили, что его действия могут иметь последствия, идентичные целям гибридной войны.

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Виктория Кондратьева
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