В России высказались о возможности пасхального перемирия

Депутат Чепа заявил о необходимости глобального перемирия на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о возможности пасхального перемирия на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил о необходимости глобального перемирия между странами.

Ранее Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи католиками и православными.

«Наверное, это возможно. Но, к сожалению, это нарушает военную стратегию. Потому что такими вещами могут пользоваться на военном поприще в своих интересах. Нужно глобальное перемирие», — заявил Чепа.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброску оружия с обеих сторон. Он отметил, что остановить военные действия нужно до начала эскалации конфликта.

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности, представитель Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России. По его мнению, России фактически позволили бы использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций.

