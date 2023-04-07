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11:59, 7 апреля 2023Россия

В России высказались о возможности пасхального перемирия

Депутат Чепа заявил о необходимости глобального перемирия на Украине
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о возможности пасхального перемирия на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил о необходимости глобального перемирия между странами.

Ранее Папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи католиками и православными.

«Наверное, это возможно. Но, к сожалению, это нарушает военную стратегию. Потому что такими вещами могут пользоваться на военном поприще в своих интересах. Нужно глобальное перемирие», — заявил Чепа.

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В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброску оружия с обеих сторон. Он отметил, что остановить военные действия нужно до начала эскалации конфликта.

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности, представитель Белого дома Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что перемирие на Украине станет нарушением Устава ООН со стороны России. По его мнению, России фактически позволили бы использовать перемирие для дальнейшего укрепления своих позиций.

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Варвара Кошечкина
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