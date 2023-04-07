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10:03, 7 апреля 2023Наука и техника

Флагманский iPhone 2019 года подешевел

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 11 Pro Max снизилась в России до 70 тысяч рублей

Фото: Daniel Romero / Unsplash

На российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple 2019 года выпуска. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Как следует из каталога портала, iPhone 11 Pro Max подешевел до 70 тысяч рублей. На старте продаж устройство было оценено в 100 тысяч рублей — таким образом, стоимость популярного аппарата снизилась на 30 процентов.

Смартфон 11 Pro Max имеет 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2688х1242 пикселя, процессор A13 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, минимум 64 гигабайта встроенной памяти. На задней панели девайса расположена тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3969 миллиампер-часов.

По словам журналистов, 11 Pro Max является предшественником флагманской модели 14 Pro Max. По состоянию на начало апреля топовый аппарат можно приобрести за 96 тысяч рублей.

В конце марта стало известно, что на российском рынке подешевел iPhone 12 mini. Оцененный на старте продаж в 70 тысяч рублей девайс стал доступен на рынке за 45 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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