Ростовский губернатор назвал причины 60-километровой пробки на трассе М-4 «Дон»

Ростовский губернатор Голубев: ЧС на трассе М-4 произошла из-за позднего реагирования

Чрезвычайная ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где 30 марта образовалась пробка протяженностью 60 километров, произошла в результате позднего реагирования властей. О причинах случившегося рассказал губернатор региона Василий Голубев, пишет РИА Новости.

По его словам, также отсутствовала слаженная работа ведомств. Он заметил, что после начала снегопада дорога слишком поздно была закрыта со стороны Воронежа и Краснодара. Кроме того, подчеркнул Голубев, меры по расчистке трассы слишком долго согласовывались.

«В течение нескольких часов ведомства согласовывали вопрос "Резать барьеры или не резать?" на федеральном уровне. Не меньше четырех часов опоздания со стороны "Автодора", чтобы принимать меры для нормализации движения. Так дальше трудиться нельзя», — заявил губернатор на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в правительстве региона.

30 марта Ростовскую область накрыл мощный снегопад, из-за которого в регионе ввели режим ЧС. Позже региональное управление МВД заявило, что из-на непогоды на участке трассы М-4 «Дон» с 907-го по 983-й километр было перекрыто движение. В результате образовался затор протяженностью 60 километров, в котором многие водители провели больше суток. Движение в обоих направлениях трассы восстановили только вечером 31 марта.

Как рассказывали оказавшиеся в пробке россияне, в какой-то момент у них начали заканчиваться бензин, питьевая вода и еда. При этом в некоторых случаях магазины и заправки находились слишком далеко, чтобы добраться до них пешком в метель.