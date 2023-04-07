Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 7 апреля 2023Россия

Ростовский губернатор назвал причины 60-километровой пробки на трассе М-4 «Дон»

Ростовский губернатор Голубев: ЧС на трассе М-4 произошла из-за позднего реагирования

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Чрезвычайная ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где 30 марта образовалась пробка протяженностью 60 километров, произошла в результате позднего реагирования властей. О причинах случившегося рассказал губернатор региона Василий Голубев, пишет РИА Новости.

По его словам, также отсутствовала слаженная работа ведомств. Он заметил, что после начала снегопада дорога слишком поздно была закрыта со стороны Воронежа и Краснодара. Кроме того, подчеркнул Голубев, меры по расчистке трассы слишком долго согласовывались.

«В течение нескольких часов ведомства согласовывали вопрос "Резать барьеры или не резать?" на федеральном уровне. Не меньше четырех часов опоздания со стороны "Автодора", чтобы принимать меры для нормализации движения. Так дальше трудиться нельзя», — заявил губернатор на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в правительстве региона.

Материалы по теме:
«Нас закрыли намертво» Тысячи россиян второй день зажаты в снежной ловушке на трассе M-4. Что они рассказывают об этом?
«Нас закрыли намертво»Тысячи россиян второй день зажаты в снежной ловушке на трассе M-4. Что они рассказывают об этом?
31 марта 2023
Десятки машин застряли в буран посреди арктической тундры. Как спасают россиян после ночи в снежном плену Териберки?
Десятки машин застряли в буран посреди арктической тундры.Как спасают россиян после ночи в снежном плену Териберки?
30 марта 2023

30 марта Ростовскую область накрыл мощный снегопад, из-за которого в регионе ввели режим ЧС. Позже региональное управление МВД заявило, что из-на непогоды на участке трассы М-4 «Дон» с 907-го по 983-й километр было перекрыто движение. В результате образовался затор протяженностью 60 километров, в котором многие водители провели больше суток. Движение в обоих направлениях трассы восстановили только вечером 31 марта.

Как рассказывали оказавшиеся в пробке россияне, в какой-то момент у них начали заканчиваться бензин, питьевая вода и еда. При этом в некоторых случаях магазины и заправки находились слишком далеко, чтобы добраться до них пешком в метель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стали известны условия содержания обвиняемой в теракте Дарьи Треповой в СИЗО
Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом
Закрыто дело о хищении миллиардов рублей сообщниками осужденного офицера ФСБ
Российское «Одинцово» с «Калибрами» порешает задачи вблизи Британии
В российском регионе нашли 100-килограммовую авиабомбу
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет привлекательной фигуры
Испугавшаяся за свою жизнь соседка пожаловалась на жену Малинина в полицию
Белоруссия усилила меры безопасности в приграничных районах
Маск высказался о звонке пранкеров Вована и Лексуса Олланду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.