Аршавин дал совет самому молодому автору гола в истории сборной России

Андрей Аршавин посоветовал Сергею Пиняеву стремиться в европейскую топ-лигу

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру самого молодого автора гола в истории национальной команды Сергея Пиняева. Об этом сообщает Sport 24.

По его словам, полузащитник «Локомотива» является лучшим игроком 2004 года рождения. «Будет ли прогрессировать? Пока он играл, то продолжал. Все зависит от желания», — заявил Аршавин.

Экс-игрок также дал совет хавбеку. «Ну а так, конечно, ему нужно стремиться в топ-европейскую лигу», — добавил Аршавин.

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории национальной команды 26 марта. Он забил мяч в товарищеском матче со сборной Ирака в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.