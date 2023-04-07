В Турции захотели принять еще большее количество туристов из России

Глава МИД Турции: страна ждет большое количество туристов из России в 2023 году

Власти Турции захотели принять еще большее количество российских туристов в 2023 году. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил министр иностранных дел популярной курортной страны Мевлют Чавушоглу, его слова приводит ТАСС.

Глава МИД напомнил, что в 2022 году Турцию посетили 5,2 миллиона отдыхающих из России. Высокопоставленный дипломат также подчеркнул, что туризм остается очень важной частью сотрудничества Москвы и Анкары.

«Конечно, в этом году мы ждем большего числа россиян, которые прибудут в нашу страну», — сообщил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее в апреле лоукостер «Победа» запустил распродажу билетов на три популярных турецких курорта — Анталью, Бодрум и Даламан — из девяти городов России. Представители перевозчика уведомили, что покупать билеты нужно с 3 по 9 апреля, а лететь — с 1 по 30 июня.