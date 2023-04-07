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10:57, 7 апреля 2023Россия

Российский пятиклассник пришел в школу и получил удар током

Amur Mash: в Находке пятиклассник пришел в школу и получил удар током от турникета

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Находке Приморского края пятиклассник пришел в школу «Лидер-2» и получил удар током от турникета. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

После происшествия несовершеннолетнего россиянина обследовали и отпустили домой. Неисправный турникет в образовательном учреждении сразу же отключили.

Проверку пропускной системы в приморской школе намерена контролировать прокуратура.

3 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока информатики. Тогда врачи диагностировали у ребенка электрометки пальцев рук. Позже мальчика в удовлетворительном состоянии отправили домой.

До этого в Красноярском крае школьник погиб, когда заряжал старый iPhone. 14-летнего подростка ударило током, когда он заряжал гаджет, облокотившись на батарею. Ребенок потерял сознание, прибывшие медики не смогли его спасти.

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Анна Щербакова
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