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13:52, 7 апреля 2023Наука и техника

Недостаток витамина D у беременных связали с поведенческими проблемами детей

The Journal of Nutrition: дефицит витамина D связали с социальными проблемами у детей

Фото: Unsplash

Ученые из Университета штата Делавэр связали недостаток витамина D у беременных женщин с поведенческими проблемами их детей в будущем. Результаты работы опубликованы в The Journal of Nutrition.

Специалистами был проведен анализ 3200 матерей и детей в возрастных группах от полутора до пяти лет, а также от пяти до 12 лет. У 50 процентов испытуемых был обнаружен дефицит витамина D. То потомство, которое вынашивали матери с более низким уровнем витамина D в крови, рождалось с большим количеством социальных проблем. Они включали в себя различные формы поведения от крайней застенчивости, отстраненности или депрессии до нарушения социальных норм и даже агрессии и насилия.

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Кроме того, было изучено, могли ли другие факторы повлиять на выявленный социальный эффект у детей. Для этого были дополнительно рассмотрены группы детей более старшего возраста. Данные показали схожие результаты между двумя периодами детства. При повышении уровня витамина D на десять нанограмм на миллилитр у детей увеличивался IQ как минимум на один пункт. В конечном итоге это может быть связано с долгосрочным успехом, успеваемостью и доходом.

При этом авторы подчеркивают, что добавки для беременных в одиночку не могут решить эту проблему: если у женщины был дефицит витамина D до беременности, то в БАДах часто не хватает витамина D для повышения уровня до адекватного установленного уровня, поскольку они не предназначены для коррекции дефицита этого соединения.

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Елена Апазиди
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