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04:45, 7 апреля 2023Мир

В Польше оценили поведение Зеленского на встрече с Дудой в Варшаве

Польский политолог Сокала рассказал о поведении Зеленского на встрече с Дудой в Варшаве
Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда . Фото: Marcin Banaszkiewicz / Globallookpress.com

Заместитель директора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве. Его слова приводит EADaily.

Политолог рассказал, что глава украинского государства произнес большую речь с точки зрения политического маркетинга. По его словам, в этом просматривается хорошая американская школа.

Сокала добавил, что Зеленского можно было спровоцировать на обращение к более сложным и болезненным темам, которые показали бы, насколько справедлив к полякам украинский партнер. В качестве примера он привел Волынскую резню, которая до сих пор является незаживающей раной для населения Польши.

«Да, на мгновение станет неловко? Это тяжело, политика жестока, а руководителям государств налогоплательщики платят не за то, чтобы они пили шампанское, грелись в лучах фонарей и веселились, а делали важные дела», — подчеркнул эксперт.

Ранее Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши, орден Белого орла. Польский президент уточнил, что украинский лидер получил ее за углубление отношений между государствами и заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранения прав человека.

Зеленский прибыл в Польшу с супругой Еленой 5 апреля. Планировалось, что политик встретится с президентом Польши, премьер-министром Матеушем Моравецким и проведет «много других двухсторонних и многосторонних встреч».

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Марина Совина
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