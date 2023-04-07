В Польше оценили поведение Зеленского на встрече с Дудой в Варшаве

Польский политолог Сокала рассказал о поведении Зеленского на встрече с Дудой в Варшаве

Заместитель директора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве. Его слова приводит EADaily.

Политолог рассказал, что глава украинского государства произнес большую речь с точки зрения политического маркетинга. По его словам, в этом просматривается хорошая американская школа.

Сокала добавил, что Зеленского можно было спровоцировать на обращение к более сложным и болезненным темам, которые показали бы, насколько справедлив к полякам украинский партнер. В качестве примера он привел Волынскую резню, которая до сих пор является незаживающей раной для населения Польши.

«Да, на мгновение станет неловко? Это тяжело, политика жестока, а руководителям государств налогоплательщики платят не за то, чтобы они пили шампанское, грелись в лучах фонарей и веселились, а делали важные дела», — подчеркнул эксперт.

Ранее Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши, орден Белого орла. Польский президент уточнил, что украинский лидер получил ее за углубление отношений между государствами и заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранения прав человека.

Зеленский прибыл в Польшу с супругой Еленой 5 апреля. Планировалось, что политик встретится с президентом Польши, премьер-министром Матеушем Моравецким и проведет «много других двухсторонних и многосторонних встреч».

