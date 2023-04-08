Сенатор от Крыма Ковитиди: единственный путь спасения репутации НАТО — поиск предателей

После утечки документов по Китаю, Украине и Ближнему Востоку страны НАТО могут спасти свою репутацию, лишь начав искать предателей и внутренних врагов. Такой способ государствам альянса в разговоре с РИА Новости назвала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее стало известно, что в сеть попали порядка сотни документов, описывающих мотивы США в отношении Украины, КНР и Ближнего Востока. При этом ранее в сети оказались данные о том, как Вашингтон и его союзники помогают подготовить Киев к контрнаступлению.

«В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США», — убеждена она.

Ковитиди добавила, что у Вашингтона остается все меньше желания и времени на Украину, которую сенатор назвала «токсичной и беспокойной». Ковитиди также отметила, что внешнеполитический вектор укрепляется в пользу России, напомнив о недавнем отказе главы КНР Си Цзиньпина осудить политику России на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее стало известно, что во время визита в Пекин Макрону не удалось убедить китайского коллегу поменять позицию по поводу конфликта на Украине.