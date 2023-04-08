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04:05, 8 апреля 2023Мир

В Индии порассуждали о реакции США на заход корабля ВМФ России в саудовский порт

WION: заход «Адмирала Горшкова» ВМФ России в саудовский порт Джидда не понравится США

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Заход фрегата «Адмирал Горшков» Военно-морского флота (ВМФ) России в саудовский порт Джидда не понравится США. О реакции Вашингтона порассуждали журналисты индийского канала WION.

Как отмечает телеканал, российский корабль демонстрирует свои боевые возможности в рамках учений. Там предположили, что это «заставляет нервничать Запад». Кроме того, поход корабля к ЮАР и Саудовской Аравии также может насторожить американские власти. «Корабль российского ВМФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации Байдена», — констатировали там, добавив, что «некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на глазах постепенно отдаляется от Вашингтона».

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Марина Совина
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