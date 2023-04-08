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00:12, 8 апреля 2023Экономика

Стало известно о канале поставок электроники из Британии в Россию

FT: британская компания поставила в Россию электронику на 1,2 миллиарда долларов

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Британская компания Mykines с начала специальной военной операции на Украине организовала продажу в Россию электроники на 1,2 миллиарда долларов. Это выяснила Financial Times.

В проанализированных газетой таможенных данных говорится, что товары на сумму не менее 982 миллионов долларов подпадают под экспортные ограничения Великобритании, и их продажа представлять собой нарушение санкций. При этом уточняется, что продукция поступала в Россию из третьих стран, в основном из Китая. Издание отмечает, что этот канал поставок ставит под сомнение эффективность антироссийских рестрикций.

В октябре 2022 года британская газета The Economist указала, что в то время как Европа впадает в глубокую рецессию, экономическая ситуация в России улучшается. Авторы материала заявляли, что экономика страны укрепляется вопреки всем трудностям, в том числе введенным Западом санкциям. Так, данные инвестиционного банка Goldman Sachs, который регулярно оценивает «индикатор текущей активности», продемонстрировали, что активность в России выше, чем в крупных европейских странах.

24 февраля Великобритания расширила санкции против России, включив в него 92 физических и юридических лица. В число попавших под санкции вошли десятки россиян, связанных с госкорпорациями «Росатом», «Газпром», «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей».

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Марина Совина
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