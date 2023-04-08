В ФРГ заявили о неспособности Макрона положить конец украинскому кризису

Депутат бундестага Котре заявил о неспособности Макрона положить конец украинскому кризису

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет положить конец конфликту на Украине. О неспособности французского лидера урегулировать кризис заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам защиты климата и энергетике Штеффен Котре, передает ТАСС.

Политик из ФРГ пояснил, что ключ к завершению конфликта есть не только у России, но и у Соединенных Штатов. При этом позиция Макрона, выступающего за мирные переговоры, сильно разнится с политикой Европейского Союза (ЕС), который, напротив, ведет «одностороннюю конфронтацию».

По этой же причине Китай, который Макрон ранее посетил вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, скорее заинтересован в сотрудничестве с Францией, считает Котре. По его словам, Париж «расставляет собственные акценты», тогда как официальный ЕС нередко действует в интересах США, которые не всегда совпадают с европейскими. «Китай не позволит втянуть себя в одностороннем порядке в конфликт, ответственность за который будет нести Запад», — отметил немецкий политик.

Президент Франции прибыл с трехдневным государственным визитом в Пекин 5 апреля. По итогам переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Париж намерены взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Также он призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине, отметив, что затягивание кризиса грозит опасностью для всех сторон конфликта.