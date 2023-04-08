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08:53, 8 апреля 2023Мир

В Китае обозначили последствия присоединения Финляндии к НАТО

GT: ситуация в ЕС после присоединения Финляндии к НАТО стала еще более сомнительной

Фото: Lehtikuva / Reuters

После вступления Финляндии в НАТО ситуация в области безопасности в Евросоюзе (ЕС) стала еще более ненадежной, пишет китайское издание Global Times (GT).

Так, по мнению газеты, решение страны присоединиться к альянсу нарушает политику нейтралиста, которой она придерживалась. Кроме того, считают эксперты КНР, Финляндию выталкивают на передовую в противостоянии западных стран с Россией, что может привести к наращиванию Москвой ядерного потенциала. «Таким образом, общая ситуация в области безопасности в Европе становится даже еще более сомнительной», — говорится в материале.

В статье отмечается, что самым правильным шагом для Финляндии было бы сохранение нейтралитета, поскольку ее членство в альянсе повышает риски для Хельсинки на фоне обострения отношений России и НАТО.

Издание приводит комментарий сотрудника Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хуна, спрогнозировавшего вступление Швеции в НАТО в текущем году. По его словам, присоединение к альянсу обеих стран «создаст больше неопределенности в войне на Украине».

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. В этот же день заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва уже приступила к выработке мер в ответ на вступление Финляндии в альянс.

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Варвара Кузьмина
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