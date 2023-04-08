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23:04, 8 апреля 2023Бывший СССР

Белоруссия получила от России документацию по производству Су-25

Посол Дмитрий Крутой: Белоруссия получила документацию от России по производству Су-25

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск получил от Москвы техническую документацию, которая необходима для производства компонентов самолетов-штурмовиков Су-25 и их возможной финишной сборки в республике. Об этом он рассказал 8 апреля в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«На сегодняшний день в проработке Су-25. Соответствующая документация изучается, передается российской стороной. Но премьер-министром [Белоруссии Романом Головченко] даже задача ставится жестче: от сборки авиационных двигателей выйти до финишной сборки самолетов», — объяснил Крутой.

В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным белорусский глава Александр Лукашенко заявил о том, что специалисты республики «при небольшой технологической поддержке Российской Федерации» готовы начать производство самолетов-штурмовиков.

8 апреля Дмитрий Крутой заявил, что у Минска должны быть стопроцентные гарантии безопасности в случае нападения на территорию республики, «невзирая на Будапештский меморандум». Он отметил, что данные гарантии должны стать итогом работы над проектом концепции безопасности Союзного государства.

6 апреля Лукашенко заявил о том, что все ядерное оружие нужно собрать в кучу и уничтожить. Так глава Белоруссии ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что ни одна страна не имеет права размещать свое ядерное оружие на территории иных государств.

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Марина Совина
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